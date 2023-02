In Meribel, wo aktuell die Ski-Elite ihre Welttitelkämpfe austrägt, feierte Petra Kronberger vor 31 Jahren mit Olympiagold in der Kombination und im Slalom ihre größten Siege. Kurz darauf, im Dezember 1992, trat die Salzburgerin zurück. Sie hatte mit 23 Jahren alles gewonnen, was es zu gewinnen gab.