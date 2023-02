Einnahme kurz vor Sex: Die Pille für den Mann in ersten Tests an Mäusen ein Erfolg

Ein Präparat für den Mann zur Vermeidung von Schwangerschaften war in Tierversuchen erfolgreich. Es muss kurz vor dem Sex eingenommen werden, um dann zu wirken. Bis zu einer Zulassung wäre es jedoch noch ein langer Weg.

Bern – Eine nicht-hormonelle Verhütungspille für Männer zeigt in einer Studie an Mäusen vielversprechende Resultate. Die Substanz kann laut Forschern bei Bedarf jeweils kurz vor dem Sex eingenommen werden. Der Weg dahin ist laut einem Schweizer Experten allerdings noch weit.





Die Forscherinnen und Forscher aus den USA testeten das Präparat in einer Reihe von Experimenten an Mäusen. Die Resultate wurden am Dienstag im renommierten Fachblatt "Nature Communications" publiziert.

Mäuser für zwei Stunden völlig unfruchtbar, keine Nebenwirkungen

Nach der Einnahme des Wirkstoffs "TDI-11861" waren die männlichen Mäuse laut der Studie für zwei Stunden zu 100 Prozent unfruchtbar. Trotz 52 verschiedener Paarungsversuche wurden keine Weibchen schwanger. Nach 24 Stunden war die Fruchtbarkeit der Männchen wieder auf einem normalen Niveau. Nebenwirkungen gab es keine, auch nicht bei einer kontinuierlichen Verabreichung des Medikaments während sechs Wochen.

Auch für Phillipp Quaas vom Universitätsspital Basel ist klar: "Dieser Ansatz hat Potenzial", sagte der an der Studie nicht beteiligte Arzt im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. "Für eine Zulassung dieses Wirkstoffs als Medikament braucht es aber noch mehr Informationen." Insbesondere müssten Studien an Menschen durchgeführt werden. Bis man diese Pille für den Mann in der Apotheke kaufen kann, dauere es demnach noch. "Wenn man es richtig pusht, könnte ein solches Medikament in fünf bis zehn Jahren zugelassen werden", schätzte Quaas.

Spermien können kurzfristig nicht mehr schwimmen

Der Wirkstoff zielt auf ein Enzym namens lösliche Adenylylzyklase (sAC) ab. Dieses ermöglicht die Bildung eines Botenstoffs (Adenosinmonophosphat), der für die Beweglichkeit von Spermien benötigt wird. Wird die sAC gehemmt, können Spermien also nicht mehr schwimmen. Die Entdeckung könnte für die Empfängnisverhütung von entscheidender Bedeutung sein, schrieben die Autoren in der Studie.

Der große Vorteil dieses Hemmstoffs ist laut Quaas, dass er schnell wirke. Innerhalb von 30 Minuten bis zu einer Stunde macht der Wirkstoff Männer unfruchtbar. "Die meisten aktuellen Bemühungen um die Entwicklung neuer Verhütungsmittel für Männer wirken sich auf die Spermienentwicklung aus, was bedeutet, dass die Verhütung eine monatelange kontinuierliche Vorbehandlung erfordert", schrieben die Autorinnen und Autoren in der Studie.

Nicht einziger vielversprechender Kandidat

Der neue sAC-Hemmer ist nicht der einzige Wirkstoff-Kandidat für die Männerpille. Als vielversprechend gilt auch der Wirkstoff mit dem Namen "YCT529", der im März 2022 das erste mal vorgestellt wurde, sowie der Wirkstoff "VU0546110", der im Jänner 2023 vorgestellt wurde. Auch diese beiden nicht-hormonellen Verhütungsmittel wurden an Mäusen erfolgreich getestet.

Gewinnspiel: 5x € 500,- Intersport-Gutschein und 20 x All4Lunch-Set TT-ePaper 4 Wochen gratis ausprobieren, ohne automatische Verlängerung Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent