Norweger Bö triumphiert auch im Einzel, Debakel für die ÖSV-Herren

Oberhof – Der Norweger Johannes Thingnes Bö hat seinen Triumphzug bei den Biathlon-Weltmeisterschaften in Oberhof fortgesetzt. Der fünffache Olympiasieger gewann mit dem Einzel am Dienstag auch das dritte Rennen, zudem hatte er zum Auftakt mit der Mixedstaffel Gold erobert. Über 20 km siegte er trotz zweier Strafminuten nach famoser Laufleistung klar vor seinem Landsmann Sturla Holm Laegreid (1 Fehlschuss). Bronze ging hauchdünn hinter Laegreid an den Schweden Sebastian Samuelsson (1).