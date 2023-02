Snowboarder bei Kollision mit Skifahrer am Hintertuxer Gletscher verletzt

Hintertux – Beim Zusammenstoß mit einem unbekannten Skifahrer auf dem Hintertuxer Gletscher ist am Dienstagvormittag ein 50-jähriger Snowboarder verletzt worden. Der Deutsche war gegen 11 Uhr auf der blauen Piste Nr. 3 unterwegs, als er aus bisher unbekannter Ursache mit dem anderen Wintersportler kollidierte – beide Männer stürzten.

Der Unbekannte verlor bei dem Unfall einen Ski. Er zog ihn wieder an und fuhr dann weiter, ohne sich um den Snowboarder zu kümmern. Dieser wurde bei dem Zusammenprall am rechten Handgelenk verletzt. Die Polizeiinspektion Zell am Ziller sucht nun nach Zeugen des Unfalls bzw. nach dem unbekannten Skifahrer. Hinweise werden unter der Telefonnummer (Tel.: 059133/7257) entgegengenommen. (TT.com)