Gut zu wissen: Mit diesen einfachen Tipps bleiben Rosen möglichst lange frisch

Sie sind gern gekaufte (und gesehene) Geschenke, vor allem am Valentinstag: Rosen, als Symbol für die Liebe. Damit diese aber nicht gleich wieder verwelken, sollten sie richtig gepflegt werden. Mit diesen simplen Schritten bleiben die Schnittblumen länger frisch – und man hat länger Freude an ihnen.

Innsbruck – Rund um den Valentinstag reiben sich die Florist:innen in den Blumenläden der Republik erwartungsfroh die Hände – schließlich ist die „Euflorie“ bei den Kund:innen am 14.2. groß. Mehr als die Hälfte der Österreicher:innen plant heuer, seine Liebsten mit einem bunten Strauß zu beschenken. Die ersten Frühlingsblüher wie Tulpen, Traubenhyazinthen, Narzissen, Anemonen und Ranunkeln haben jetzt bereits Saison, viele setzen aber als Zeichen ihrer Zuneigung auf die gute alte Rose.

Den Hobby-„Bachelor:ettes“ da draußen sei gesagt: je dunkler das Rot, desto flammender die Leidenschaft. Doch wenn die Rosen in der Vase die Köpfe hängen lassen, ist es meistens ein Zeichen dafür, dass sie nicht richtig behandelt werden. Dabei ist die Schnittrosenpflege gar keine große Kunst und benötigt auch nicht viel Zeit. Damit der oder die Beschenkte also möglichst lange Freude am Blumengeschenk hat, sollten diese fünf einfachen Pflegetipps für Rosen beachtet werden: