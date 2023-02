Brite bekam Doktortitel 50 Jahre nach Beginn der Promotion

Bristol – Vor gut 50 Jahren hat Nick Axten seine Doktorarbeit begonnen – im Alter von 76 Jahren hat der Brite nun endlich promoviert. „Was ich in den frühen 1970ern machen wollte, war außerordentlich kompliziert", sagte Axten am Dienstag. „Einige Probleme sind so groß, dass man den größten Teil des Lebens benötigt, um sie zu verstehen. Man muss viel nachdenken. Dieses hat mich 50 Jahre gekostet", sagte Axten.