Nur Gritsch vertritt Österreich im Parallel-Finale

Courchevel – In der Qualifikation für den Einzel-Parallelbewerb der Frauen bei der Ski-WM sind vier von fünf Österreicherinnen auf der Strecke geblieben. Einzig Franziska Gritsch sicherte sich am Dienstag mit der sechstschnellsten Zeit auf dem besser besetzten roten Kurs die Teilnahme am Hauptbewerb (Mittwoch 12.00 Uhr/live ORF 1). Titelverteidigerin Katharina Liensberger, Ricarda Haaser und Katharina Huber waren auf ihrem jeweiligen Kurs zu langsam, Julia Scheib schied aus.