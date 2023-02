Schmuckdiebe langten in Schwazer Antiquitätengeschäft zu: Mehr als 10.000 Euro Schaden

Ein Dieb lenkte den Inhaber eines Antiquitätengeschäftes ab, ein zweiter stahl Schmuck aus einer Schublade. Als dem Inhaber der Diebstahl auffiel, sprach er die Männer darauf an. Diese flüchteten gemeinsam mit einem dritten Verdächtigen.

Schwaz – Kurz nach 15 Uhr betraten am Dienstag zwei Ladendiebe ein Antiquitätengeschäft in Schwaz. Einer der Männer lenkte den Inhaber ab, der zweite öffnete währenddessen die die Schublade eines Verkaufsregals, nahm daraus mehrere Goldstücke (Halsketten und Armbänder) und steckte diese in seine Aktentasche.