48-Jähriger in Innsbruck ausgeraubt: Drei mutmaßliche Täter gefasst

Innsbruck – Nachdem ein 48-jähriger Syrer in Innsbruck Mitte Dezember 2022 niedergeschlagen und ausgeraubt worden war, konnte die Polizei nun drei von fünf mutmaßlichen Tätern ausforschen.

Der Überfall ereignete sich am 10. Dezember des Vorjahres. Das Opfer wurde an eine Adresse beim Hauptbahnhof gelockt, mit einem Messer bedroht und dann von fünf Personen niedergeschlagen, am Boden liegend mit Füßen getreten und seiner Tasche und seines Handys beraubt.