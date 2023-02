Derby-Sieg für die Haie: Helewka kam, sah und traf

Beim Comeback des Toptorschützen feierte der HCI einen souveränen 7:3-Sieg in Vorarlberg. Am Freitag geht es gegen Graz.

Innsbruck – So kurz vor dem Play-off-Start der ICE Hockey League wird natürlich noch an vielen Rädchen gedreht. Und der Blick auf die Transfers der letzten Tage zeigt wieder einmal, wie hoch der dritte Platz des HC Innsbruck einzuschätzen ist.

In Innsbruck ist man in diesem Zusammenhang sehr froh, dass am Dienstag das Line-up wieder komplett die Reise über den Arlberg antreten konnte: Und beim Schlusslicht legten die Haie durch Liga-Topscorer Brady Shaw früh das 0:1 (4.) vor. Aber nachdem die Gastgeber ein Innsbrucker Powerplay mit viel Mühe schadlos überstanden hatten, bezwang Luka Maver Rene Swette, der diesmal statt Tom McCollum zwischen den Pfosten stand zum 1:1. In seiner Heimat bändigte der Haie-Keeper im ersten Drittel dann auch noch einen Penalty.