Pkw prallte auf A12 gegen Lkw-Heck: 19-jährige Autofahrerin verletzt

Angath – Bei einem Auffahrunfall auf der Inntalautobahn in Fahrtrichtung Kufstein ist am Dienstagnachmittag bei Angath eine 19-jährige Autolenkerin verletzt worden. Die junge Frau war gegen 15.45 Uhr auf der Überholspur unterwegs, als ihr ein Lkw wegen eines Ausweichmanövers in die Quere kam.