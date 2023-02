Ein Supercomputer für die Universität Innsbruck

Innsbruck – Die heimische Universität wird in den nächsten Monaten einen Quantencomputer mit einem Supercomputer verbinden. Finanziert wird das Projekt mit neun Mio. Euro aus Mitteln des Aufbau- und Resilienzplans NextGenerationEU. Verantwortlich für die Installierung und Inbetriebnahme ist ein Projektteam, bestehend aus Mitgliedern des Forschungsschwerpunkts Scientific Computing, den Instituten für Informatik, Mathematik, Experimentalphysik und Theoretische Physik und dem Zentralen Informatikdienst der Universität Innsbruck, mit Unterstützung von externen Partnern in Linz und Wien.

Das neuartige System wird in verschiedenen Bereichen wie Informatik, Physik, Mathematik und darüber hinaus zum Einsatz kommen und allen in der Wissenschaft Tätigen in Österreich für Forschung und Lehre zur Verfügung stehen. „Insgesamt konnte die Universität Innsbruck 20 Millionen Euro aus dem Förderprogramm Quantum Austria lukrieren“, freut sich Ulrike Tanzer, Vizerektorin für Forschung. „Der neue Quanten-Supercomputer wird ein Aushängeschild für die Universität werden und wichtige Impulse für die Forschung und Lehre in vielen Disziplinen geben.“ (TT)