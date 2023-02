„Ballmutter“ des Wiener Balls: Auszeichnung für Tirolerin in Brüssel

Brüssel, Going – Karin Lukas-Eder ist eine internationale Frau. In St. Johann geboren und in Going am Wilden Kaiser aufgewachsen, lebt die Politikwissenschafterin und ehemalige Mitarbeiterin von EU-Kommissar Franz Fischler seit 1995 in Brüssel, wo sie das Büro der Bayerischen Forschungsallianz leitet. Verheiratet ist sie mit Martin Lukas, der als Direktor in der Generaldirektion Handel für die Europäische Kommission tätig ist und mit dem sie einen 13-jährigen Sohn hat.