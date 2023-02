Theaterforum Humiste in Imst nimmt wieder Form an

Imst – Erst die Pandemie, dann der Auszug aus den Räumlichkeiten der Bühne Imst Mitte im Juni des Vorjahres – die Ankündigung, dass die „Stadtbühne Imst“ am Gottstein-Areal kommt, konnte die Befürchtungen rund um die Zukunft des Theaterforums Humiste zerstreuen. Zu einem kurzen Überblick über das geplante Durchstarten der neuen Imster Kulturinstitution erschien am Dienstag auch Sponsorenvertreter Stefan Welzenberger, seit heuer neuer Geschäftsstellenleiter der Hypo.

Und so präsentierten sich Humiste-Obfrau Roswitha Matt und ihr Stellvertreter Martin Flür voller Zuversicht. Rund um die neue Stadtbühne hat Humiste die Hand auf den Bereich Theater. Wie berichtet, wird künftig weit mehr als das Doppelte an Sitzplätzen zur Verfügung stehen. Und das ist gut so: „Obwohl wir das Programm für die Eröffnungstage noch nicht erarbeitet haben, gibt es schon erste Reservierungen“, erklärt die Obfrau. Übrigens sucht Humiste immer auch interessierte Mitglieder im und rund um das Ensemble.