Neuer Lehrgang für Frauen in Tirol: Nüsse sind geknackt, jetzt wird geerntet

Lienz – „Nüsse knacken, Früchte ernten“, so heißt ein tirolweit angebotener Lehrgang, der Frauen zu mehr Engagement in Politik und Öffentlichkeit führen soll. „Nüsse knacken“ ist in Osttirol so erfolgreich, dass das Regionsmanagement Osttirol (RMO) einen Aufbaukurs anbietet. Die Nüsse sind geknackt, jetzt darf geerntet und gesät werden. „Früchte ernten, Samen säen“ heißt das neue Angebot, erklären die Organisatorinnen Gina Streit und Mirjam Reith vom RMO.