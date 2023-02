Gastronomen in Ischgl tauschen Kochhauben gegen Skihelme

Ischgl – Von 19. bis 20. April haben Gastronomie-Mitarbeiter nach dreijähriger Pause wieder die Chance, zwei Tage lang über ihren gewohnten Tellerrand hinauszublicken und aus Kochschürze, Rezeptionskleidung oder Kellnerfrack in den Skianzug zu steigen. Denn bei der 12. Ski-WM der Gastronomie in Ischgl wird nach Medaillen und nicht nach Sternen gejagt.

Der Kampf um den Weltmeistertitel entscheidet sich beim Riesenslalom auf der Idalp auf 2320 Höhenmetern. Am ersten Wettkampftag findet die Einzelwertung in den Kategorien „Hoteliers, Hotelmitarbeiter, Gastronomen, Köche, Gäste, Hotelfachschüler“ statt, am Tag zwei können „Sommeliers, Barkeeper, Kellner, Winzer und Zulieferer“ ihre Schnelligkeit unter Beweis stellen. An beiden Renntagen folgt im Anschluss der Teamwettbewerb sowie die Einzelwertung der Snowboarder.