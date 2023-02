Am 28. Februar wird die Tiwag das Kaunertalkraftwerk wieder vollumfänglich zur Umweltprüfung einreichen. Landeshauptmann Mattle beauftragt die Tiwag mit umfassender öffentlicher Information. LHStv. Geisler glaubt indes nicht an eine Protestwelle wie in den 1980er-Jahren in Osttirol. Naturschützern wirft er „Panikmache“ vor.