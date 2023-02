Schockstarre bei den Tiroler Grünen, FPÖ schießt blaue Corona-Pfeile

Die Situation bei den Tiroler Grünen ist derzeit alles andere als einfach. Nicht nur die Nachwehen der verlorenen Landtagswahl wirken sich auf die Organisation und die Strukturen aus – es gibt schließlich weniger Geld. Auch das Duell um die Spitzenkandidatur zwischen Klubchef Gebi Mair und Ex-Soziallandesrätin Gabriele Fischer hat tiefe Spuren hinterlassen und die Tiroler Grünen gespalten. Bei der Landesversammlung soll eine Strukturreform beschlossen und Partei- und Politfunktionen zusammengeführt werden. Mair will diese Aufgabe als Landessprecher übernehmen, ob es einen Gegenkandidaten gibt, wird sich weisen. In den nächsten Tagen muss die Ausschreibung für die Landesversammlung am 18. März erfolgen.