Warnstreik im Reha-Zentrum Münster: Proteste für Teuerungsausgleich

Wien – Die Beschäftigten der Privatkrankenanstalten Österreichs haben am Dienstagvormittag im Rahmen eines dreistündigen Warnstreiks in über 25 Gesundheitseinrichtungen in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark, Salzburg und Tirol für einen Teuerungsausgleich protestiert. In Tirol wurde im Reha-Zentrum Münster für dreieinhalb Stunden gestreikt.

„Schon vor Beginn der Pandemie waren die Belastungen enorm. Es kann nicht sein, dass die Kollegen jetzt ordentlichen Gehaltserhöhungen hinterherlaufen müssen“, betont Tirols vida-Vorsitzender Herbert Frank. Zur Aussage der Arbeitgeberseite vom Montag, man sei der Gewerkschaft unter anderem mit einem Angebot von 2000 Euro Mindestlohn und einem Lohnplus deutlich über der Inflation bereits entgegengekommen, meinte Frank gegenüber der : „Wenn das nun außer Streit ist, umso besser. Generell war es aber so, dass in sechs Verhandlungsrunden in Wahrheit nichts weiterging. Wir hatten das Gefühl, dass wir in jeder Runde wieder von vorne beginnen mussten.“ Und das Angebot der Arbeitgeberseite von 5,68 Prozent liege definitiv nicht über der Inflationsrate. „Damit wurde uns keine andere Wahl gelassen, als diesen Warnstreik abzuhalten. Wir sind jederzeit verhandlungsbereit“, so Frank.