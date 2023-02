Großeinsatz in Oetz: Sauna in Gartenhaus stand in Flammen, Ursache geklärt

Oetz – Gegen 22.30 Uhr heulten am Dienstagabend in Oetz die Sirenen: Eine Sauna in einem größeren Gartenhaus stand in Flammen. Ein Nachbar hatte das Feuer entdeckt und den Notruf abgesetzt. Die Bewohner des Hauses und Gäste versuchten sofort, den Brand mit Feuerlöschern zu ersticken – jedoch vergeblich.