Vier von fünf Firmen in Österreich wurden Opfer von E-Mail-Attacken

Hacker-Angriffe werden immer raffinierter und die Schäden sind immens. In Österreich ist die Zahl der Attacken überdurchschnittlich hoch.

Wien – Die Folgekosten eines Cyber-Angriffs per E-Mail können für Unternehmen extrem teuer werden und im Durchschnitt auch eine Million Euro deutlich übersteigen. Das zeigt eine internationale Studie des Cloud-Sicherheitsunternehmens Barracuda Networks. Der Report „Email Security Trends 2023“ zeigt, dass 75 Prozent der Unternehmen weltweit in den letzten zwölf Monaten Opfer mindestens eines erfolgreichen E-Mail-Angriffs wurden. Auffällig ist, dass dieser Wert in Österreich, Deutschland und der Schweiz mit 81 Prozent über dem globalen Schnitt liegt. Vier von fünf Unternehmen sind somit betroffen.





Bei jeder zweiten erfolgreichen Attacke im deutschsprachigen Raum gingen sensible, vertrauliche oder geschäftskritische Daten verloren. Große Probleme verursachten auch Ausfallzeiten und Geschäftsunterbrechungen sowie die Schädigung der Marke und des Unternehmensrufs mit jeweils 45 Prozent. Dabei waren Finanzdienstleister besonders vom Verlust wertvoller Daten und Gelder durch Angreifer betroffen.

Die durchschnittlichen Folgekosten des teuersten Angriffs haben in Indien, Australien, den nordischen Staaten und den Benelux-Ländern die 1-Millionen-Euro-Marke jeweils deutlich überschritten. Und sie waren auch in der deutschsprachigen Region mit mehr als 910.000 Euro enorm. Dabei sind nur 13 Prozent der befragten Firmenvertreter in den deutschsprachigen Ländern der Meinung, dass die Kosten von E-Mail-Angriffen im vergangenen Jahr dramatisch gestiegen sind.