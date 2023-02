Endlich wieder närrisches Treiben: Das ist los im Fasching quer durch Tirol

Im ganzen Land wartet diese Woche eine Vielzahl an großen Umzügen und Faschingspartys – hier ein Überblick über einige farbenfrohe Highlights.

Schwaz, Jenbach, Reutte – In den beiden Vorjahren musste das Faschingstreiben in Tirol vor der Pandemie kapitulieren – heuer darf dafür umso ausgelassener gefeiert werden. Landauf, landab wartet diese Woche eine Vielzahl an närrischen Veranstaltungen. Hier nur ein kleiner Überblick über einige der Höhepunkte.





📍 Die Narren übernehmen Schwaz das Kommando

„Prost Salve“ heißt es am Unsinnigen Donnerstag in der Silberstadt Schwaz, wenn Tausende Faschingsnarren und -närrinnen die Innenstadt zu einer großen Partymeile machen. Am Maximilianplatz bei der Bezirkshauptmannschaft geht es um 10 Uhr mit einem Kinderprogramm los – die Eröffnung erfolgt durch Narrenbürgermeisterin Verena I. und Bürgermeisterin Victoria Weber sowie BH Michael Brandl und den Obmann der Faschingsgilde, Johannes Filzer. Wenige Minuten später haben dann die Kindergartenkinder ihren großen Auftritt mit diversen Aufführungen.

Auf der Bühne am Kirchenplatz in der Altstadt findet um 14 Uhr die offizielle Schlüsselübergabe statt: Es ist der Startschuss für die große Innenstadtparty - samt Prämierung der besten Kostüme um 14.30 Uhr (Anmeldung bis 13.50 Uhr bei der Gildenbar am Maximilianplatz). Gegen 15 Uhr hat am Kirchenplatz dann die Schwazer Brauchtumsgruppe ihren Auftritt.

📍 "Tengl Tengl" wieder in Jenbach

Nach zwei Jahren Pause wird es auch in einer weiteren Tiroler Faschingshochburg am Unsinnigen Donnerstag wieder bunt, laut und lustig - nämlich in Jenbach: Ab 11.11 Uhr wird der Südtirolerplatz zur Narrenzone. Im Ortszentrum verkehrt der "Tengl Tengl"-Express mit eigenem Bahnhof. Um 13.13 Uhr wird dann der Gemeindeschlüssel den Besitzer wechseln: BM Dietmar Wallner übergibt erstmals an Narrenbürgermeister Tom I., damit wird in Jenbach fünf Tage lang die "Tengl Tengl"-Fahne wehen.

Auf der großen Bühne folgen dann Auftritte der Bundesmusikkapelle ("So ein Zirkus"), der Trachtenverein lädt zu Flugreisen ein und die Figler haben einen fast echten Pharao aus Ägypten inklusive Pyramide zu Gast. Zahlreiche verkleidete Gruppen und Stände der Jenbacher Vereine laden zum Mitfeiern ein. Wer am Abend noch Kondition haben sollte: Im VZ gibt es heuer ab 19 Uhr eine After-Show-Party.

Farbenprächtige Aufführungen sind in der Faschingshochburg Jenbach auch heuer fix. © Narrengilde

📍 Alles neu beim Faschingsumzug in Reutte

Nach den Corona-bedingten Absage der Vorjahre freuen sich in Reutte schon alle auf den "Unsinnigen" im Bezirkshauptort – den Höhepunkt der Außerferner Faschingsveranstaltungen. Der Umzug findet heuer aber unter völlig anderen Vorzeichen statt: Die Party danach in einem Zelt entfällt in Reutte, weil kein Platz dafür gefunden werden konnte. Denn die Linz Textil stellt ihre große Fläche nicht mehr zu Verfügung, Untermarkt und Park sind nach der Renovierung nicht mehr geeignet. Des einen Leid, des anderen Freud: Die Wängler Jungbauern, die jedes Jahr zur Unsinnigenzeit ab dem Dunkelwerden ein spezielles Iglu öffnen, springen in die Bresche und haben dafür ein extragroßes Zelt aufgestellt.

Laut Thomas Ruepp, Obmann der Faschingsgilde Reutte, haben schon 20 Gruppen und Wägen für den Umzug, der um 14 Uhr beginnt, gemeldet. „Kurzentschlossene können beim Startpunkt Specht/Ehrenbergstraße aber gerne noch dazustoßen. Das Wetter wird super, der Umzug sicher richtig schön.“ Der verkürzte Zug wird sich am Unsinnigen Donnerstag durch den Obermarkt bis zum Gemeindeamt ziehen. Schnapswägen wird es wieder keine geben, eine Verpflegung sehr wohl: Die Wasserrettung, langjähriger Partner der Faschingsgilde, wird mehrere Stände im Obermarkt geöffnet haben. Auch neu: Nachdem in den vergangenen Jahren viele Bars, Cafés und Gasthäuser am Unsinnigen lieber geschlossen hielten, haben diesmal die meisten in Reutte extra geöffnet.

Schillernde Figuren kann man am "Unsinnigen" in Reutte erleben. © Helmut Mittermayr

Im Wängler Iglu findet schon am Mittwoch ab 19 Uhr eine Warm-up-Party statt. Am Donnerstag geht dort ab 11 Uhr ein Kinderfasching über die Bühne, bevor ab 16 Uhr die Massen aus Reutte zur "After-Umzugs-Party" erwartet werden. Von Reutte zum Iglu gibt es am Donnerstag nahe der Feuerwehr Reutte ein Shuttleservice (von 16 bis 18 Uhr). Ab 2 Uhr starten die Shuttlebusse dann wieder retour und bringen die „Unsinnigen“ in alle umliegenden Gemeinden von Weißenbach bis Pflach.

📍 Weiberfasnacht in Imst, "Hounggafescht" in Zams

Zu den Höhepunkten im Oberland zählt am Unsinnigen Donnerstag die bereits neunte Weiberfasnacht in Imst: Rund 160 Mädchen und Frauen haben sich in 13 Gruppen mit vielfältigen Proben und Planungen darauf vorbereitet. "Als Frau muss man sich immer Luft verschaffen", meint Hannah Schöpf vom Organisationskommitee augenzwinkernd, inzwischen habe man aber als Weiber-Fasnacht mit dem Termin am Unsinnigen in der Fasnachtshochburg Imst "gut Platz gefunden".

Um 15 Uhr eröffnen die Hexen, Kriegerinnen, Jodlerinnen, Saligen, Bethen, Ratschweiber, Vögel, Drachen, Omas und Opas sowie viele weitere kreative MaskenträgerInnen am Sparkassenplatz das ausgelassene Treiben. Dort werden die teilnehmenden Gruppen kurz vorgestellt, bevor der Zug durch die Kramergasse bis hin zum Pflegezentrum Gurgltal beginnt.

In Zams musste das traditionelle „Hounggafescht“ 2022 aus bekannten Gründen ausfallen. Mit ihrem Schlachtruf „Houngga, Houngga!“ führen die „Ritter von Cronbourg“ am Samstag aber wieder den großen Faschingsumzug durch Zams an. Ab 12 Uhr sammeln sich Graf Georg I. und seine Recken sowie zahlreiche Gruppen bei der Zammer Feuerwehrhalle.

📍 Das ist los in Osttirol

Knallbunte Kostüme - wie hier von Frau Spongebob - geben in den kommenden Tagen in Sillian den (Farb-)Ton an. © Oblasser

Damit ans andere Ende des Bundeslandes: In Osttirol stellen die Sillianer Narren am Unsinnigen Donnerstag das Faschingsgrafenpaar vor. Die Regenten der närrischen Zeit bekommen von Bürgermeister Franz Schneider um 19 Uhr den symbolischen Schlüssel zum Gemeindeamt überreicht. Bis zum Faschingsdienstag haben sie dann in Sillian das Sagen.

Am Sonntag haben die von Geldnot geplagten Matreier zur Abwechslung einmal etwas zu lachen: Beim Faschingsumzug durch das Dorfzentrum wird das Finanzfiasko der Osttiroler Gemeinde humorvoll thematisiert werden. Wer dabei am meisten durch den Kakao gezogen wird, das zeigt sich ab 13 Uhr. Vier Musikkapellen, darunter die veranstaltende MK Matrei in Osttirol, sind für den guten Ton zuständig.

📍 Der Fasching in Völs

Viel geboten ist in den kommenden Tagen auch wieder in Völs, wo derzeit bekanntlich die Symbolfigur "Joggl" regiert. Am Unsinnigen Donnerstag von 3 Uhr früh (!) bis 12 Uhr ziehen wieder zwei Tamperergruppen, im 3/4-Takt auf Kanister schlagend, durch Völs. Mitgehen können alle, die mindestens 16 Jahre alt sind und ein wenig Taktgefühl mitbringen. Treffpunkt ist um 3 Uhr am Dorfplatz.

Von 9 bis ca. 10.30 Uhr sind auch wieder eigene Kinder-Tamperergruppen unterwegs, sie finden sich um 8.45 Uhr vor dem Vereinhaus 2 in der Seestraße zusammen. Am Faschingssamstagab 20 Uhr wollen die Huttler in Völs dann nochmals das Zelt am Dorfplatz zum Beben bringen. (md, ad, hm, pascal, mr, co)

📅 Weitere Faschings- und Fasnachtsveranstaltungen in dieser Woche (kleine Auswahl): 📍 ALDRANS: 17. Februar: Aldranser Mullerschaug'n 2023 im Gemeindesaal Aldrans - Einlass 18.15 Uhr. 📍AXAMS: 19. Februar: Großer Fasnachtsumzug mit Wampelerreiten ab 13 Uhr. Alle Details samt Umzugsplan unter https://www.wampelerreiten.at/fasnacht-2023/ 📍 INNSBRUCK-AMRAS: 16. Februar: Gestartet wird um 4 Uhr früh mit Schellenschlagen durch das ganze Dorf, ab 8 Uhr sind die Karner und Goaslschneller unterwegs. Um Punkt 13 Uhr startet beim Hotel Charlotte das "Schellenschlagen in Weiß". Am Abend Dorfrunde durch die Gasthäuser (Ablauf: 20 Uhr Bierwirt; 20.45 Uhr Café Martin; 21.30 Uhr Brennerei; 22.15 Uhr Hotel Charlotte). 📍 KUNDL: 16. Februar: Faschingsparty des EHC Kundl, ab 21 Uhr im Foyer des Gemeindesaales.

17. Februar: Kinderfasching ab 14.30 Uhr im Gemeindesaal.

18. Februar: Faschingsparty des SC Kundl, ab 20 Uhr im Gemeindesaal.

19. Februar: Kundler Faschingsumzug mit ca. 60 Festwägen, ab 12 Uhr im Dorfzentrum. 📍 MIEMING: 19. Februar: Mieminger Fasnacht mit vier großen Aufführungen: 9 Uhr Zein, 11 Uhr Untermieming, 13 Uhr Obermieming, 15 Uhr Barwies. 📍 MILS: 16. Februar: Stückln und Aufführungen der Milser Matschgerer im Matschgererlokal, bei der Feuerwehrhalle (beide geöffnet ab 19 Uhr) und beim Kirchenwirt; Beginn: ca. 20 Uhr. 📍 PATSCH: 16. Februar: Auftritt der Patscher Schellenschlagerinnen, der Brauchtumsgruppe Patsch, der Musikkapelle Patsch und der "Patscher Fögler"; Beginn um 14 Uhr vor dem Gemeindeamt, Aufführungen an vier Plätzen im Dorfkern. 📍 POLLING: 18. Februar: "Fosnacht Polling" mit Umzug - ab 14 Uhr am Dorfplatz, ab 17 Uhr beim Vereinshaus. Anschließend Fosnachtsball mit Livemusik von "Echt Tirol". 📍 RADFELD: 18. Februar: Faschingsumzug des Kultur-, Jugend- und Faschingsvereins "All4One Radfeld": Beginn um 13 Uhr ab Gasthof Sonnhof (Aufstellung ab 12 Uhr beim Parkplatz Fa. Besi). Ab 16 Uhr Faschingsball mit den "Hattinger Buam" im beheizten Festzelt. 📍 RUM: 16. Februar: Unsinniger Donnerstag für Familien im Veranstaltungszentrum FoRum (Foyer), 15 bis 21 Uhr. 📍 SAUTENS: 19. Februar: Flitschelarlauf 2023: Der Umzug startet um 12 Uhr im Ortsteil Pirchhof. Danach setzen sich die Masken in Bewegung Richtung Hauptaufführungsplatz, wo ca. um 13 Uhr die Hauptaufführung beginnt. Alle Infos unter: https://flitschelarlauf.at/ 📍 THAUR: 16. Februar: Fasnachtsfinale: Von 15 bis 17.30 Uhr Kinderprogramm des Sportvereins im "Alten Gericht", mit Auftritt der Thaurer Jungmuller um 17 Uhr. Weitere Auftritte zwischen 15 und 17 Uhr in den Cafés (Moos und Schreiner). Mullerumzug um 18 Uhr von der Moosgasse bis zum Dorfplatz. 📍 WALCHSEE: 18. Februar: Faschingsumzug in Walchsee ab 13 Uhr: Der Umzug startet bei der Gemeinde/Kindergarten und führt über die Alleestraße, Dorfstraße/B172 in die Hausbergstraße und um das Fischerangerl (zwei Runden).