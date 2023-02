Neureuther mahnt: „Der Skisport ist massiv angreifbar“

Herr Neureuther, mit dem jetzt veröffentlichten offenen Brief an den Ski-Weltverband FIS setzen die Wintersportler ein Zeichen für den Klimaschutz. Sie sind Verfechter des Themas. Was muss passieren?

Felix Neureuther: Wir müssen die Dinge jetzt so ändern, dass die Glaubwürdigkeit des Sports erhalten bleibt. Da läuft viel falsch, wenn man sieht, in welche Richtung man vonseiten der FIS denkt. Wenn man sagt, man will in eine Skihalle nach Dubai zum Rennfahren gehen oder nach China oder wie diese Saison im Weltcup zweimal nach Amerika. Das ist nicht richtig. Und dann will man auch noch mehr Rennen installieren, plant Anfang November in Zermatt und Cervinia Abfahrten, wo realistisch nicht genug Schnee liegen kann und Gletscherspalten zugeschaufelt werden müssen Das alles schadet dem Skisport immens.