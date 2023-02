Elon Musk peilt Ende 2023 für Stabsübergabe bei Twitter an

Eine Mehrzahl der Twitter-Nutzer:innen hatte sich Ende 2022 per Abstimmung dafür ausgesprochen, dass Musk den Chefposten abgibt. Doch die Übergabe lässt auf sich warten.

Dubai – Der geplante Führungswechsel bei Twitter lässt auf sich warten. Er halte Ende 2023 für einen guten Zeitpunkt, sagte Elon Musk, Chef des Kurznachrichtendienstes, am Mittwoch in einer Rede im Rahmen des World Government Summit in Dubai. "Ich denke, ich muss das Unternehmen stabilisieren und sicherstellen, dass es finanziell gesund und der Produkt-Fahrplan klar definiert ist." Bisher gebe es noch keine Kandidaten für den Chefsessel.