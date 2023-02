Demokratin Dianne Feinstein stellt Rückzug aus der US-Politik in Aussicht

Nach 30 Jahren im Senat will Diane Feinstein sich aus der Politik zurückziehen. Die 89-Jährige will jedoch ihr jetziges Mandat noch erfüllen, dann jedoch nicht mehr antreten.

Washington – Seit mehr als 30 Jahren gehört Dianne Feinstein dem US-Senat an - nun hat die 89-Jährige ihren Rückzug aus der Politik angekündigt. Sie werde sich 2024 nicht wieder zur Wahl stellen, erklärte die Demokratin, die zu den bekanntesten Politikern des Landes gehört, am Dienstag (Ortszeit). Bis zum Ende ihres jetzigen Mandats wolle sie aber weiterhin "so gut wie ich kann" den Bundesstaat Kalifornien vertreten, für den sie im Senat sitzt.

"Selbst mit einem gespaltenen Kongress können wir immer noch Gesetze verabschieden, die das Leben verbessern", sagte sie nun. Probleme zu lösen sei das, was sie in den vergangenen 30 Jahren getan habe. "Und das ist es, was ich in den nächsten zwei Jahren zu tun gedenke." Zu Feinsteins Erfolgen zählen beispielsweise das Verbot von Sturmgewehren im Jahr 1994 und die Erstellung eines 6.700 Seiten umfassenden Berichts über das geheime CIA-Folterprogramm während des "Kriegs gegen den Terror".