25-Jähriger soll in Innsbrucker Bus vier Frauen sexuell belästigt haben

Ein junger Mann soll in einem Linienbus vier Frauen belästigt und einen weiteren Fahrgast attackiert haben. Der Betrunkene wurde festgenommen.

Innsbruck – Am späten Dienstagnachmittag ist es in einem Innsbrucker Linienbus zu einem Fall von sexueller Belästigung gekommen. Ein 25-jähriger Somalier soll gegen 17.10 Uhr vier Frauen sexuell belästigt und einen weiteren Fahrgast attackiert haben. Ein Ägypter (39) ging laut Zeugen dazwischen, der 25-Jährige schlug ihm daraufhin in den Bauch und gegen den Kopf. Der 39-Jährige wurde dabei verletzt.