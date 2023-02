Faschingswagen in Kundl abgebrannt: „Alles wurde zerstört, wir sind sprachlos"

Vor dem großen Umzug am Sonntag ist der Faschingswagen der Jungbauernschaft/Landjugend Kundl bei einem Brand komplett zerstört worden.

Kundl – Mitten in der Nacht auf Mittwoch ist in Kundl ein Faschingswagen abgebrannt. Der in der Dr.-Franz-Stumpf-Straße vor einem Bauernhof abgestellte Wagen fing kurz vor 2.30 Uhr Feuer, berichtet die Polizei.