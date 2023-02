Faschingswagen in Kundl in der Nacht abgebrannt

Kundl – Mitten in der Nacht auf Mittwoch ist in Kundl ein Faschingswagen abgebrannt. Der in der Dr.-Franz-Stumpf-Straße vor einem Bauernhof abgestellte Wagen fing kurz vor 2.30 Uhr Feuer, berichtet die Polizei. Ein Nachbar bemerkte die Flammen und schlug Alarm. Als die örtliche Freiwillige Feuerwehr eintraf, stand der vordere Teil des Wagens bereits in Vollbrand.