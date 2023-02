Mercedes bläst zum Angriff auf Red Bull: „Auf der Suche nach Millisekunden"

Silverstone - Mit einem wieder in schwarz lackierten Silberpfeil will Mercedes den Angriff auf den neuen Formel-1-Branchenführer Red Bull starten. Das deutsche Team präsentierte am Mittwoch den W14 - das neueste Modell des Silberpfeils seit der Rückkehr des Werksrennstalls zur Saison 2010. Dass er wie 2020 und 2021 schwarz ist, dient der Reduzierung des Gesamtgewichts. "Es ist großartig, dass er wieder schwarz ist", betonte Superstar-Pilot Lewis Hamilton.