Gold an Norwegerin Tviberg, Gritsch scheiterte im Viertelfinale

Courchevel – Im Frauen-Parallel-Bewerb bei der Ski-WM in Courchevel/Meribel ging am Mittwoch der Titel an Maria Therese Tviberg. Die Norwegerin setzte sich im Finale gegen die Schweizerin Wendy Holdener durch, die sich immerhin mit Silber trösten durfte. Bronze holte sich mit Thea Louise Stjernesund eine weitere Norwegerin ab. Lokalmatadorin Marie Lamure vom Skiclub Courchevel kam im kleinen Finale ins Straucheln und ging leer aus.