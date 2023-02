Siebenfache Mutter in Polen brachte Fünflinge zur Welt

Eine Frau, die bereits sieben Kinder hatte, wurde erneut schwanger – mit Fünflingen. Am Sonntag kamen die drei Mädchen und zwei Buben zur Welt.

Krakau – Eine siebenfache Mutter hat in Polen nach einer unerwarteten Schwangerschaft mit Fünflinge ihren Nachwuchs zu früh, aber wohlbehalten zur Welt gebracht. Dominika Clarke, die bereits Mutter von sieben Kindern im Alter von zehn Monaten bis zwölf Jahren ist, brachte am Sonntag in Krakau Fünflinge zur Welt, wie polnische Medien berichteten. Sie fühle sich nach der Schwangerschaft „besser als erwartet", sagte Clarke.