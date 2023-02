Ermittlungen gegen Jugendliche nach Mord an Trans-Mädchen in England

Ghey war in der vergangenen Woche erstochen worden. Ihre Leiche wurde am Samstag in einem Park im Dorf Culcheth zwischen Liverpool und Manchester gefunden. Die Ermordung der 16-Jährigen löste landesweit Entsetzen und Anteilnahme aus. Am Dienstagabend gab es bereits Mahnwachen in Bristol und Liverpool. Weitere Veranstaltungen sind für die kommenden Tage in London, Leeds, Glasgow und Belfast geplant.