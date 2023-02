50-Jährige bei Zusammenstoß am Spieljoch verletzt: Skifahrer flüchtete

Fügenberg – Auf der Piste Nr. 1 im Skigebiet Spieljoch in Fügenberg kam es am Mittwoch gegen 11 Uhr zum Zusammenstoß zwischen einer 50-Jährigen und einem anderen Skifahrer. Die Frau verletzte sich dabei an der Schulter und am Brustkorb. Der Zweitbeteiligte fuhr ohne anzuhalten oder sich um die Verletzte zu kümmern weiter.