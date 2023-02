Gut zu wissen: So wirken sich die Sperren am Deutschen Eck auf Bahnkunden aus

Bahnreisende auf der Westbahnstrecke müssen sich über Wochen auf mühsame Zeiten einstellen. An vier Wochenenden zwischen Mitte März und Anfang Mai gibt es sogar Komplettsperren am Deutschen Eck. Ein Überblick.

Innsbruck – Bauarbeiten am Deutschen Eck wirbeln ab Ende Februar bis Anfang Mai die Zugfahrpläne für die Westbahnstrecke durcheinander. Im Folgenden ein Überblick, was das für Bahnreisende auf der Korridorstrecke zwischen Kufstein und Salzburg an den Wochenenden bedeutet.