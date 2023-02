19-Jährige in OÖ mit Schneestange getötet: Anhaltung statt U-Haft für Beschuldigten (18)

Linz – Der 18-Jährige, der in der Nacht auf Sonntag eine 19-Jährige in Oberösterreich mit Schneestangen tödlich verletzt haben soll, wird vorerst in einer forensisch-therapeutischen Einrichtung untergebracht. Das hat das Landesgericht Linz am Mittwoch beschlossen. Eine Anhaltung wird aufgrund des psychiatrischen Zustands des Betroffenen verhängt und kommt im Wesentlichen einer U-Haft gleich.