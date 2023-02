82-Jährige raste mit Auto in Münchner Einkaufszentrum: Junger Österreicher verletzt

München – Eine 82-Jährige ist am Mittwoch mit ihrem Auto durch die Eingangstür in das Olympia-Einkaufszentrums in München gefahren. Ein 18-Jähriger aus Österreich konnte sich auf einer Rolltreppe nur durch einen Sprung zur Seite retten, wie die Polizei berichtete. Der junge Mann erlitt leichte Verletzungen, die Autofahrerin wurde ebenfalls leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus.