Lenker (60) prallte in Matrei frontal gegen Hausmauer: Beifahrerin verletzt

Matrei i. O. – Ein 60-Jähriger ist am Mittwoch in Matrei mit seinem Auto frontal gegen die Fassade seines eigenen Hauses gefahren. Zuvor war der Lenker von einer Kreuzung in seine Hauseinfahrt eingebogen. Dabei schien der Mann plötzlich die Kontrolle über das Fahrzeug verloren zu haben und prallte gegen die Mauer. Seine Ehefrau am Beifahrersitz erlitt dadurch Verletzungen am Nacken und Rücken. Er selbst blieb unverletzt. Der Blechschaden ist enorm. (TT.com)