Schauspielerin und Sex-Symbol der 60er-Jahre: Raquel Welch im Alter von 82 Jahren gestorben

Los Angeles – Hollywood-Star Raquel Welch ist tot. Das berichtet das US-Portal TMZ unter Berufung auf Familienmitglieder der Schauspielerin. Demnach sei Welch am Mittwochmorgen nach kurzer Krankheit im Alter von 82 Jahren gestorben. Ihr Management bestätigte den Bericht gegenüber der Deutschen-Presse-Agentur.

Mitte der 60er-Jahre gelang Welch der Durchbruch mit Rollen in „Fantastic Voyage“ und „One Million Years B.C.“. Sie spielte auch in „Die drei Musketiere" mit und war zweimal für den Golden Globe nominiert. Bis in die 70er zählte sie zu den gefragtesten Schauspielerinnen Hollywoods.