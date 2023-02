Silber-Coup für Raschner: Tiroler Held aus der zweiten Reihe

Méribel – Wenn es jemanden gibt im ÖSV-Team, der das scheidende Parallel-Rennen liebt wie kein Zweiter, dann ist es Dominik Raschner. „Ich finde den Bewerb richtig cool und würde mich freuen, wenn es mehr davon gibt“, sagt der 28-jährige Tiroler Skirennläufer. Und wie groß diese Liebe ist, bewies sein gestriger WM-Auftritt in Méribel.

Mit Silber feierte der Milser den größten Erfolg seiner Karriere und besorgte damit die dritte Tiroler Medaille der 47. Titelkämpfe. Raschner bestätigte das Vertrauen von ÖSV-Rennsportleiter Marko Pfeifer, der den Spezialisten einer „vom Aussterben bedrohten Disziplin“ im Kader extra für die Parallel-Disziplinen mitgenommen hatte. Der Grund: Keiner kann den kurzen spezifischen Schwung in der Mannschaft so gut setzen wie Raschner, der als Zweiter von Lech/Zürs 2021 im Parallelbewerb seinen einzigen Weltcup-Podestplatz holte.

„Ich kann es mir nicht schöner vorstellen. Es ist ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen“, meinte der Absolvent des Schigymnasiums Stams, der sich einst im Jugendalter zwischen Tennis und Skifahren für Letzteres entschied. Groß wurde der Sohn von Karin Raschner, der Sistranser Volksschuldirektorin, und Christian Raschner, seit 2011 der Leiter des Olympiazentrums Innsbruck, auf den Hängen des Glungezers. „Dominik ist immer seinen Weg konsequent gegangen und hat Rückschläge weggesteckt. Er ist immer wieder zurückgekommen“, lobt Papa Christian, der selbst früher Rennen fuhr und als Skilehrer neben der Mama anfangs für die Ausbildung sorgte.

Rang vier ging indes erneut an einen Österreicher, zum sechsten Mal bei den Titelkämpfen, was neuer Rekord ist. Das hatte noch keine Nation bei der WM erlebt. Der Kärntner Adrian Pertl unterlag im Duell um Bronze Gegner Timon Haugan (NOR).