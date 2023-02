Skifahrer (47) erlitt bei Kollision mit Kind in Neustift Schnittverletzung im Oberschenkel

Neustift i. St. – Mit einem Schnitt im Oberschenkel endete der Skitag eines Polen (47) am Mittwoch am Fernauferner in Neustift. „Schuld“ hatte der Ski eines Kindes, welcher sich im Zuge einer Kollision aus der Bindung löste. Der etwa zwölf- bis 14-jährige Bub war von hinten in den 47-Jährigen reingefahren und beide stürzten.