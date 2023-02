Prozess in Steyr gegen zwei Zahnärzte wegen Körperverletzung

Zwei Zahnärzte müssen sich am Donnerstag in Steyr wegen des Verdachts des schweren gewerbsmäßigen Betrugs und der fahrlässigen Körperverletzung vor Gericht verantworten. Der Erstangeklagte soll Sozialversicherungen sowie weit über 150 Patienten betrogen und einen Schaden von mehr als 300.000 Euro angerichtet haben. 25 Patienten dürfte er nicht fachgemäß behandelt haben, sodass diese Gesundheitsprobleme bekamen. Sein mitangeklagter Bruder soll in 16 Fällen gepfuscht haben.

Der Wahlarzt in Oberösterreich habe in seiner 2013 eröffneten Ordination laut Anklage 150 Patienten hochwertige Kronen zugesagt, die sich jedoch als Kunststoff-Provisorien entpuppten. In 113 Fällen stellte er offenbar Behandlungen in Rechnung, die er nie durchgeführt haben dürfte. Weiters soll es bei 14 von 25 unfachgemäß behandelten Patienten zu schweren Komplikationen gekommen sein. Der ebenfalls vor Gericht kommende Bruder, der ab 2016 in einer Kassenordination mit dem Hauptangeklagten arbeitete, soll in 16 Fällen Patienten gesundheitlich geschädigt haben. Dem Hauptangeklagten drohen ein bis zehn Jahre, seinem Bruder bis zu zwei Jahre Haft. Der Prozess ist vorerst für einen Tag anberaumt.