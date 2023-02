Teuerung wird wohl anhalten: Ökonom rechnet mit Mega-Zinsschritten

Innsbruck, Wien – „Der Zinssatz im Euroraum muss nach aktuellem Stand schrittweise auf sieben Prozent ansteigen“, sagt Marcell Göttert, Ökonom der Denkfabrik Agenda Austria. Denn die Inflation in Österreich ist so hoch wie in den siebziger Jahren. In der Eurozone ist sie so hoch wie noch nie seit Einführung des Euro. 2022 betrug die Teuerung im Euroraum 8,4 Prozent. Zuletzt erhöhte die Europäische Zentralbank (EZB) bereits mehrfach den Leitzins. Warum so spät? „Wegen der hohen Staatsverschuldungen bestimmter Länder in der Eurozone waren ihr die Hände gebunden“, so Göttert. Mittlerweile habe die EZB aber ein Glaubwürdigkeitsproblem, denn Inflationsprognosen und Prognosezeiträume wurden mehrfach nach oben korrigiert.