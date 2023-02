Stadt Kufstein federt Erhöhung der Essensbeiträge in Kindergärten ab

Kufstein – Der Preis war heiß. Zumindest sahen das viele Eltern so. Mit dem Jahresbudget 2023 hob die Stadtgemeinde die Essensbeiträge in Schulen auf sechs Euro und in Kindergärten auf fünf Euro an. Um zwei bzw. 1,50 Euro mehr. Die Reaktionen darauf waren teils heftig. Jetzt rudert die Stadt, wenn auch nur ganz leicht, zurück und subventioniert die Essen höher. „Um der Teuerungswelle Rechnung zu tragen“, sagt Bürgermeister Martin Krumschnabel (Parteifreie). Für 2023 wird die Stadt in Summe 125.000 Euro dafür aufwenden. Auf jedes einzelne Essen gesehen, ist das jedoch der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. In Kindergärten sind statt fünf Euro nun pro Mahlzeit 4,84 Euro und in Schulen statt sechs Euro 5,45 Euro zu bezahlen, also um 16 Cent bzw. 55 Cent weniger als noch mit dem Jahresbudget beschlossen.