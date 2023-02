Immer mehr Ein- und Zwei-Personen-Haushalte: Lienz braucht mehr Wohnungen

„Die Zahl der Ein- und Zwei-Personen-Haushalte steigt laufend“, erklärt der Raumplaner. „Besonders bei den Ein-Personen-Haushalten gibt es ein starkes Plus.“ Und das dürfte in den nächsten Jahren weitergehen – so erklärt sich auch der Bedarf an zusätzlichen Wohnungen, vor allem an kleinen. Schon jetzt leben in der Osttiroler Bezirkshauptstadt durchschnittlich nur 1,9 Personen in einem Haushalt. Zum Vergleich: In Österreich liegt der Durchschnitt bei 2,21 Personen, in Tirol sogar bei 2,28.