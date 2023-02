Mercosur für IV-Präsident Knill „Chance, Regenwald zu retten“

In der EU wird der Abschluss des Mercosur-Handelsabkommens mit Südamerika forciert. Auch die Industriellenvereinigung (IV) macht sich für den Pakt stark. Was erwarten Sie sich von dem Abkommen?

Georg Knill: In Österreich sichert der Handel mit der Mercosur-Region bereits heute 32.000 Arbeitsplätze. 2021 erreichten die heimischen Warenexporte nach Mercosur einen Wert von 930,3 Millionen Euro und die Importe nach Österreich 478,6 Millionen Euro. Damit ist die Region bereits ein wichtiger Handelspartner für uns. Zugleich ist eine intensivere Zusammenarbeit von Europa und Südamerika ist im Interesse beider Regionen, deshalb sollten wir die Chance ergreifen, bevor es andere Akteure wie China umso mehr machen und Europa so weiter ins Hintertreffen gelangt.

Knill: Ja, da sich die geopolitischen Gegebenheiten verändert haben. Mit dem neuen Präsidenten in Brasilien hat sich ein historisches Zeitfenster für einen fairen und nachhaltigen Handelspakt mit Südamerika geöffnet. Europäische Werte zum Schutz von Klima- und Umwelt können partnerschaftlich nach Südamerika exportiert werden. Damit wird das Freihandelsabkommen mit der Hilfe Europas zur Chance für die Rettung des tropischen Regenwaldes. Aber auch für Österreich haben die Mercosur-Staaten eine zentrale Rolle in der Energiewende. Die Region ist reich an Rohstoffen und seltenen Erden, die für die grüne Transformation benötigt werden. Auch das Potenzial zur Produktion von grünem Wasserstoff ist groß. Die Erfahrungen in der Covid-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine haben zudem aufgezeigt, wie wichtig eine Diversifizierung des Handels und eine strategische Autonomie ist.