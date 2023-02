Es geht nur mit Hirnschmalz: Künstliche Intelligenz zwingt Wirtschaft zum Umdenken

An der Künstlichen Intelligenz führt kein Weg vorbei. Sie kann nicht ignoriert oder kleingeredet werden, denn die Technologie fegt jetzt gerade Gewissheiten, Gewohnheiten und Geschäftsmodelle weg. Oft war in der Vergangenheit von Disruption die Rede. Das ist jetzt wirklich eine.

Immer mehr Unternehmen sehen Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen bereits als jene Zukunftstechnologien an, die sie zweifelsohne sind. Aber noch sehr viele – vor allem kleine und weniger Technologie-affine Firmen – schauen dem Treiben von der Seite zu. Dabei sagen Fachleute schon jetzt, dass bei den meisten Prozessen in den Unternehmen eine Künstliche Intelligenz die Arbeit der Menschen übernehmen könnte. Das sollte ein Weckruf sein, sich rasch mit den Möglichkeiten, Chancen und unbedingt auch mit den Risiken zu befassen. Denn die Künstliche Intelligenz ist gekommen, um zu bleiben – und das in atemberaubendem Tempo.