Finanzdebakel in Matrei: Warum die Suche nach Schuldigen so schwer ist

Da ist einerseits der frühere Bürgermeister Andreas Köll, der über Jahrzehnte gewirtschaftet hat, als gäbe es kein Morgen. Ist er der Schuldige? Andererseits hat die Bezirkshauptmannschaft Lienz ihn nie daran gehindert, obwohl sie Aufsichtsbehörde ist. Und das Land hat in all der Zeit nicht eingegriffen, sodass die Gerüchte über schwarze Seilschaften zwischen Innsbruck und Matrei immer lauter wurden. Dann ist wiederum zu bedenken, dass die Matreier Gemeinderäte über die letzten Jahrzehnte alles und jedes abgesegnet haben, was Andreas Köll ihnen vorsetzte. Zwar waren das nur die Mandatare der Bürgermeisterliste, aber das genügte für eine Mehrheit. Damit wären die Köll’schen Gemeinderäte der letzten 30 Jahre schuld. Und in weiterer Folge auch all jene, die den Langzeit-Bürgermeister immer wieder ins Amt gewählt haben.