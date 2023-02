USA stimmt UNO-Bericht zu: Seif al-Adel neuer Al-Kaida-Anführer

Washington – Der langjährige ägyptische Extremist Seif al-Adel wird von den USA als neuer Anführer des Terrornetzwerkes Al-Kaida angesehen. Das bestätigte der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, am Mittwoch (Ortszeit) auf entsprechende Fragen von Journalisten. Die Einschätzung der US-Regierung stimme mit einem UNO-Bericht überein, der am Montag an den UNO-Sicherheitsrat verteilt worden sei, so Price.