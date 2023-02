Post will in Innsbruck noch heuer komplett emissionsfrei zustellen

Nach einem Pilotprojekt in Graz stellt auch die Post in Innsbruck auf E-Mobilität um. Bis 2030 will die Post österreichweit emissionsfrei unterwegs sein. Für die Umstellung in Innsbruck werden 3,3 Millionen Euro investiert.

Innsbruck/Wien – Die Post kommt in Innsbruck bald komplett emissionsfrei: In Tirols Landeshauptstadt will man noch heuer die Zustellflotte vollständig auf E-Mobilität umstellen, teilte die Österreichische Post am Donnerstag in einer Aussendung mit. Mit Ende 2021 habe man bereits in Graz in einem Pilotprojekt komplett umgestellt, sagte ein Sprecher zur APA. Nun folge die nächste Landeshauptstadt. Bis 2030 will das Unternehmen, wie angekündigt, österreichweit vollkommen CO2-frei unterwegs sein.