Von Schwaz und Jenbach bis Reutte und Imst: So war der „Unsinnige‟ in Tirol

In den Faschingshochburgen Tirols übernahmen am Unsinnigen Donnerstag wieder die Narren das Kommando. Umzüge und Partys standen auf dem Programm.Wir haben die besten Bilder und Videos davon ...

Schwaz, Jenbach, Reutte, Imst ‒„Prost Salve“ hieß es am Unsinnigen Donnerstag wieder in der Silberstadt Schwaz. Tausende Faschingsnarren und -närrinnen machten die Innenstadt zu einer großen Partymeile.





Auf der Bühne am Kirchenplatz in der Altstadt fand die offizielle Schlüsselübergabe statt: Es war der Startschuss für die große Innenstadtparty – samt Prämierung der besten Kostüme.

Die jüngsten Klima-Demos hatten auch im Schwazer Fasching ihren bildgewaltigen Platz und zählten zu den Siegern bei der Maskenprämierung. © Angela Dähling

📽️ Video | Schlüsselübergabe an Narrenbürgermeisterin

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von APA Videoplattform (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Abspielen

📽️ Video | Faschingsparty in der Innenstadt

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von APA Videoplattform (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Abspielen

📽️ Video | Keine Gnade für alte Bäume in Schwaz

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von APA Videoplattform (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Abspielen

Mehr Bilder vom Unsinnigen Donnerstag in Schwaz 1 von 18 fullscreen Bild teilen © Angela Dähling fullscreen Bild teilen © Angela Dähling navigate_next

Am Maximilianplatz bei der Bezirkshauptmannschaft ging es zuvor um 10 Uhr mit einem Kinderprogramm los – die Eröffnung erfolgte durch Narrenbürgermeisterin Verena I. und Bürgermeisterin Victoria Weber sowie BH Michael Brandl und den Obmann der Faschingsgilde, Johannes Filzer. Wenige Minuten später hatten dann die Kindergartenkinder ihren großen Auftritt mit diversen Aufführungen.

📽️ Video | Der Auftritt der Schwazer Kindergartenkinder

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von APA Videoplattform (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Abspielen

Verkleidete Verkäufer:innen in einem Schwazer Geschäft. © Angela Dähling

📍 Auch Jenbach wurde wieder zur Narrenzone

Nach zwei Jahren Pause ging es auch in einer weiteren Tiroler Faschingshochburg am Unsinnigen Donnerstag wieder bunt, laut und lustig zu – nämlich in Jenbach: Um 11.11 Uhr wurde der Südtirolerplatz zur Narrenzone.

Schlüsselübergabe an die Narren in Jenbach. © Narrengilde

Im Ortszentrum verkehrte der „Tengl Tengl"-Express mit eigenem Bahnhof. Um 13.13 Uhr wechselte dann der Gemeindeschlüssel den Besitzer: BM Dietmar Wallner übergab erstmals an Narrenbürgermeister Tom I., damit wird in Jenbach fünf Tage lang die „Tengl Tengl"-Fahne wehen.

Die Figler entführten bei ihrer Tanzshow in Jenbach ins Reich der Pyramiden und Pharaonen © Narrengilde

Der Südtiroler Platz beim Gemeindeamt in Jenbach wurde zur Narrenzone. © Sailer

Vizebürgermeister und Bauamtsleiter Christian Wirtenberger (SPÖ). © Sailer

📍 Das war der Faschingsumzug in Reutte

Nach der coronabedingten Absage der Vorjahre fand der Umzug in Reutte heuer unter völlig anderen Vorzeichen statt: Die Party danach in einem Zelt entfiel, weil kein Platz dafür gefunden werden konnte. Denn die Linz Textil stellte ihre große Fläche nicht mehr zu Verfügung, Untermarkt und Park sind nach der Renovierung nicht mehr geeignet.

Bürgermeister Günter Salchner und Organisator Thomas Ruepp waren als Südsee-Reuttener unterwegs. Beim Umzug wurde auch gerodelt. © Helmut Mittermayr

Mehr Bilder vom Reuttener Umzug 1 von 12 fullscreen Bild teilen © Helmut Mittermayr fullscreen Bild teilen © Helmut Mittermayr navigate_next

Der verkürzte Zug zog am Nachmittag durch den Obermarkt bis zum Gemeindeamt. Schnapswägen gab es wieder keine, eine Verpflegung sehr wohl. Auch neu: Nachdem in den vergangenen Jahren viele Bars, Cafés und Gasthäuser am Unsinnigen lieber geschlossen hielten, hatten diesmal die meisten in Reutte extra geöffnet.

TT-ePaper 4 Wochen gratis lesen Die Zeitung jederzeit digital abrufen, ohne automatische Verlängerung Mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent

📽️ Video | Der Faschingsumzug in Reutte

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von APA Videoplattform (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Abspielen

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von APA Videoplattform (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Abspielen

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von APA Videoplattform (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Abspielen

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von APA Videoplattform (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Abspielen

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von APA Videoplattform (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Abspielen

📍 Weiberfasnacht in Imst

Zu den Höhepunkten im Oberland zählt am Unsinnigen Donnerstag die bereits neunte Weiberfasnacht in Imst: Rund 160 Mädchen und Frauen in 13 Gruppen zogen durch die Stadt.

Die „Sängerinnen“ zogen bei der inzwischen neunten Imster Weiberfasnacht voran, gefolgt von den „Drei Bethen“, den Saligen der alten Legenden © Alexander Paschinger

© Alexander Paschinger

Hexen, Kriegerinnen, Jodlerinnen, Saligen, Bethen, Ratschweiber, Vögel, Drachen, Omas und Opas sowie viele weitere kreative MaskenträgerInnen sorgten für ein ausgelassenes Treiben.

📽️ Kurz-Video von der Weiberfasnacht

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von APA Videoplattform (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Abspielen